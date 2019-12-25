Дворцовый и Троицкий мосты засияют уникальной подсветкой в День энергетика

Любоваться необычным световым шоу будет удобнее всего с Дворцовой набережной.

В честь профессионального праздника, Дня энергетика, 22 декабря Дворцовый и Троицкий мосты в Санкт-Петербурге будут украшены уникальной динамической подсветкой. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В праздничный день оба моста будут сиять динамичным белым светом. По основаниям переправ с обеих сторон в направлении движения транспорта будут проходить световые волны с градиентными переходами.

Губернатор Александр Беглов отметил, что праздничное освещение двух самых красивых мостов города является признанием огромного вклада энергетиков в развитие Санкт-Петербурга и создание комфортной среды в Северной столице. "Благодаря труду и таланту специалистов отрасли Петербург преображается", — подчеркнул губернатор.

Праздничная архитектурно-художественная подсветка Дворцового и Троицкого мостов будет включаться дважды в соответствии с графиком работы наружного освещения города. Первый интервал будет длиться с полуночи до 9:50 утра, а второй — с 16:00 до 23:59.

Лучшим местом для наблюдения за необычным световым шоу станет Дворцовая набережная, откуда открывается панорамный вид сразу на две переправы.

Кроме того, 23 декабря, на следующий день после праздничной иллюминации, на Дворцовом мосту начнёт работать система классической архитектурно-художественной подсветки.

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Фото: Piter.TV