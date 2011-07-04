В ноябре в Петербурге проведут технические разводки трех мостов

Будут разведены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

В Петербурге на рукавах Невы завершились постоянные разводки мостов. Теперь специалисты "Мостотреста" приступают к межнавигационному обслуживанию переправ, для чего нужны технические разводки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В ночь с 17 на 18 ноября и с 18 на 19 ноября разведут Кантемировский мост (с 01:30 до 04:30), ночью с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября – Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30), а в ночь с 26 на 27 ноября, с 27 на 28 ноября и с 28 на 29 ноября – Сампсониевский мост (с 01:30 до 04:30).

Период регулярной разводки мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы рассказывали о том, что на Большом Смоленском мосту завершается сборка разводного пролета через Неву.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)