  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ноябре в Петербурге проведут технические разводки трех мостов
Сегодня, 16:08
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ноябре в Петербурге проведут технические разводки трех мостов

0 0

Будут разведены Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты.

В Петербурге на рукавах Невы завершились постоянные разводки мостов. Теперь специалисты "Мостотреста" приступают к межнавигационному обслуживанию переправ, для чего нужны технические разводки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В ночь с 17 на 18 ноября и с 18 на 19 ноября разведут Кантемировский мост (с 01:30 до 04:30), ночью с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября – Гренадерский мост (с 01:30 до 04:30), а в ночь с 26 на 27 ноября, с 27 на 28 ноября и с 28 на 29 ноября – Сампсониевский мост (с 01:30 до 04:30). 

Период регулярной разводки мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. 

Пресс-служба ГБУ "Мостотрест" 

Ранее мы рассказывали о том, что на Большом Смоленском мосту завершается сборка разводного пролета через Неву. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: мостотрест, мосты петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии