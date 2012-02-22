На Большом Смоленском мосту завершается сборка разводного пролета через Неву

Двухкрылый пролет весом 800 тонн готовят к установке на Смоленском мосту.

На Большом Смоленском мосту через Неву завершается подготовка к установке разводного пролета. Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, монтажные работы начнутся сразу после окончания навигации.

Разводной механизм будет установлен на пятую и шестую опоры моста. Для этого специалисты АО "Дороги и Мосты" и компании "Нацпроектстрой" готовят двукрылый пролет, каждое крыло которого весит около 400 тонн. Конструкции уже полностью собраны на стапеле на левом берегу Невы.

В ведомстве уточнили, что на площадке завершены все подготовительные мероприятия, а необходимая техника для транспортировки и подъема пролета находится в полной готовности. После завершения монтажа специалисты приступят к наладке механизмов развода, что станет одним из ключевых этапов строительства Большого Смоленского моста — важнейшего транспортного объекта Петербурга, который соединит правый и левый берега Невы.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга