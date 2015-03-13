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На пересечении Оборонной и Анисимова водительница Chery столкнулась с байкером
Сегодня, 9:19
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На пересечении Оборонной и Анисимова водительница Chery столкнулась с байкером

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Мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту аварии в Колпино, в которой пострадал байкер. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, утром 14 мая на пересечении Оборонной улицы и улицы Анисимова 60-летняя женщина за рулем автомобиля Chery не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом 28-летнего мужчины. 

В результате байкер получил различные травмы, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и детали устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что младенец с матерью пострадали в ДТП на набережной Макарова. Водитель машины Volkswagen Golf потерял управление и врезался в знак дорожного движения. Пострадавшие являлись пассажирами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с мотоциклом, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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