Младенец с матерью пострадали в ДТП на набережной Макарова

Сейчас компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем 13 мая около 13:30 рядом с домом №10 на набережной Макарова автомобиль Volkswagen Golf с 30-летним водителем за рулем потерял управление и врезался в знак дорожного движения, инфрмирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В столкновении серьезно пострадали два пассажира автомобиля: молодая женщина 28 лет и её грудной ребёнок, родившийся в 2024 году. Малыш находится в больнице в тяжёлом состоянии, его мама проходит лечение с диагнозом средней тяжести.

Сейчас компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что легковушка столкнулась с такси на перекрестке Просвещения и Ольги Форш. На месте аварии присутствовала бригада скорой помощи, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Фото: Piter.TV