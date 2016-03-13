Легковушка столкнулась с такси на перекрестке Просвещения и Ольги Форш

На месте аварии присутствует бригада скорой помощи

Во вторник в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и такси.

По информации свидетелей, столкновение случилось на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш.

На месте аварии присутствует бригада скорой помощи, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист сбил 11-летнюю девочку на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской. Вечером 11-летняя школьница обратилась за медицинской помощью с переломом носа. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания скрывшегося велосипедиста.

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