На трассе "Петербург — Морье" водительница иномарки сбила 16-летнего байкера

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с пострадавшим байкером на трассе "Петербург — Морье". Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Вечером 15 июня на 26-м километре автодороги во Всеволожском районе 42-летняя женщина за рулем автомобиля Тoyota Rav4, двигаясь от железнодорожной станции Ириновка в сторону поселка Углово и поворачивая налево, не пропустила и сбила 16-летнего студента на мотоцикле Sharmax-Sport 300. Юноша двигался во встречном направлении.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с множественными переломами в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Будапештской улице пострадала старшеклассница.

Фото: Piter.TV