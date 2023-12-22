На на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Началась проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

Накануне, 15 мая, на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП. В результате случившегося пострадал ребенок. Полиция проводит проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 15:30 у дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту 29-летний водитель "Джили Атлас" совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате случившегося ребенок попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что на трассе "Кола" 15 мая произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv