На трассе "Кола" 15 мая произошло смертельное ДТП

В результате ДТП 44-летний пассажир "Лады" от полученных травм скончался.

На трассе "Кола" произошло смертельное ДТП. Накануне, 15 мая, на 48-м километре дороги столкнулись Lada и Isuzu. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулем отечественной легковушки находился 36-летний водитель. По предварительным данным, не соблюдая безопасный боковой интервал, автомобиль Lada наехал на китайскую машину.

В результате ДТП 44-летний пассажир "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя отечественного автомобиля госпитализировали. Он находится в состоянии средней тяжести. Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv