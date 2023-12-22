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Задержана группа лжегазовщиков, которая обокрала пенсионерку из Ленобласти
Сегодня, 16:53
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Задержана группа лжегазовщиков, которая обокрала пенсионерку из Ленобласти

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Оба задержанных имеют судимости за мошенничество, кражу и грабеж.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские задержали группу лжегазовщиков. "Сотрудник службы" похитил у пенсионерки 100 тыс. рублей, когда проверял в квартире женщины газовый баллон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. 

Инцидент произошел 14 мая. Пожилая женщина обратилась к стражам порядка. Пенсионерка написала заявление, после чего было возбуждено уголовное дело. Оперативники уголовного розыска задержали в Тверской области подозреваемых. Ими оказались 55-летний и 38-летний жители Рязанской области.

Оба задержанных имеют судимости за мошенничество, кражу и грабеж. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что житель Гатчины случайно проткнул себе сердце ножом во время чистки корюшки.

Фото: Unsplash

Теги: ленобласть, лжегазовщики, мвд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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