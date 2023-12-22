  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Гатчины случайно проткнул себе сердце ножом во время чистки корюшки
Сегодня, 16:35
119
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Житель Гатчины случайно проткнул себе сердце ножом во время чистки корюшки

0 0

Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до Гатчинской больницы с ножом в правом желудочке. Там была проведена сложная операция на постоянно сокращающемся сердце.

В Гатчине местный житель получил серьезную травму, когда чистил рыбу, но был спасен, сообщает spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Мужчина купил корюшку, чтобы полакомиться, но во время чистки рыбы случайно проткнул себе сердце. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до Гатчинской больницы с ножом в правом желудочке. Там была проведена сложная операция на постоянно сокращающемся сердце.

В результате мужчина был спасен. Он пришел в сознание, его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти продолжают искать одного из подростков, упавших в реку в авто под Рощино.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии