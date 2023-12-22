Житель Гатчины случайно проткнул себе сердце ножом во время чистки корюшки

Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до Гатчинской больницы с ножом в правом желудочке. Там была проведена сложная операция на постоянно сокращающемся сердце.

В Гатчине местный житель получил серьезную травму, когда чистил рыбу, но был спасен, сообщает spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.

Мужчина купил корюшку, чтобы полакомиться, но во время чистки рыбы случайно проткнул себе сердце. Несмотря на это, он смог самостоятельно добраться до Гатчинской больницы с ножом в правом желудочке. Там была проведена сложная операция на постоянно сокращающемся сердце.

В результате мужчина был спасен. Он пришел в сознание, его жизни больше ничего не угрожает.

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Фото: Piter.TV