В Ленобласти продолжают искать одного из подростков, упавших в реку в авто под Рощино

Известно, что пропавший был одет в черную кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Один из выживших приятелей сообщил, что подросток в последний момент выпрыгнул из машины и, предположительно, спасся.

Под поселком Рощино уже четвертые сутки продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал после того, как машина с несовершеннолетними упала в реку. В результате инцидента двое детей погибли, двое других смогли выбраться, но пятый до сих пор не найден, пишет spb.aif.ru.

Трагедия произошла в ночь на 12 мая. Группа подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала машину у родителей и отправилась кататься. Пытаясь скрыться от полиции, они свернули не туда, и автомобиль упал в реку. По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленинградской области, в машине находились пятеро школьников в возрасте от 14 до 16 лет, включая 15-летнего водителя. Подростки приобрели алкоголь в местном магазине перед тем, как сесть в автомобиль.

В настоящее время поиски пропавшего подростка ведут аварийно-спасательная служба, водолазы и волонтеры из организации "Лиза Алерт". Известно, что пропавший был одет в черную кофту, синие джинсы и белые кроссовки. Один из выживших приятелей сообщил, что подросток в последний момент выпрыгнул из машины и, предположительно, спасся.

Ранее мы сообщили о том, что таксист сбил подростка на самокате на Благодатной улице в Петербурге.

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области