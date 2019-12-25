Жителей Подпорожского района предупредили о появлении медведей вблизи домов

Очевидцы сообщили о присутствии медведей в посёлке Никольский и других локациях.

Жителям Подпорожского района Ленинградской области рекомендовали соблюдать меры предосторожности в связи с зафиксированными случаями появления бурых медведей на территории населённых пунктов. В обращении указано, что в последнее время участились факты выхода диких животных вблизи жилой застройки.

Власти просят граждан сохранять внимательность и избегать прогулок в тёмное время суток. Соответствующее предупреждение опубликовала районная администрация.

Согласно информации из местных групп в социальной сети "ВКонтакте", медведей видели в посёлке Никольский, а также в нескольких других населённых пунктах района. Местных жителей просят сообщать о подобных происшествиях в администрацию района и в Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Ранее сообщалось, что Красную книгу России передали в ведение департамента охоты.

Фото: администрация Подпорожского района