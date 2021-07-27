До этого книгой занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий.

Красную книгу России передали в ведение департамента охоты. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источники.

До этого книгой занимался департамент госполитики и регулирования в сфере особо охраняемых природных территорий. В конце мая 2025 года было утверждено новое положение о департаменте охоты, в котором к его функциям и полномочиям добавили занесение и исключение из Красной книги объектов животного и растительного мира.

По словам нового руководителя охотничьего департамента Татьяны Арамилевой, Красная книга представляет пассивный подход к сохранению биоразнообразия, тогда как охота обеспечивает активную защиту. Она добавила, что в книгу заносятся виды, по которым нет достоверных данных о численности и местах обитания.

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