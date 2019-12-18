В России хотят снизить тариф за вывоз мусора

Для этого предлагают использовать средства экосбора.

В России на 5% предлагают снизить тариф за вывоз мусора. Для этого предлагается использовать средства экосбора за утилизацию из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей (РОП). Инициаторами стали Минприроды и "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО"), пишут "Известия".

Фонд предлагается пополнять за счет средств экосбора, который будут выплачивать производители за утилизацию мусора.

Как рассказал гендиректор ППК "РЭО" Денис Буцаев газете, отрасль ТКО должна стать прозрачнее благодаря новым правилам. По его мнению, исчезнут все так называемые лазейки для недобросовестных участников рынка.

Так мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения", — сказал оню

Таким образом, тарифы могут снизиться для россиян на 2-5%. Так считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Ранее мы писали, что Минприроды предлагает ограничить продажу иностранных товаров в России, если данные о них не попали в государственную систему учета отходов. Такое нововведение может начать работать в россии с 1 января 2024 года.

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