Экологи объяснили, почему не ожидается роста цен из-за экосбора

Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств.

Эксперты отрасли обращения с отходами объяснили, почему в ближайшее время роста цен из-за экосбора не будет. Этим они поделились в беседе с телеканалом "360".

Как рассказали в аппарате зампреда правительства, они считают, что импортер при ввозе товаров в страну должен дать гарантии последующей самостоятельной утилизации своего товара или заплатить экосбор. Они не видят предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев добавил, что экологический сбор действует в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). В странах, где четко обозначают этапы, на которых возможно идентифицировать обязанных к участию в финансировании компаний, с успехом финансируется система РОП.

Так, центральную роль "образователей отходов упаковки" отходит компаниям-производителям. На этапе продажи проще всего определить компании, которые обязаны вносить плату за реализацию РОП, указал руководитель департамента расширенной ответственности производителей ППК РЭО Игорь Забралов.

Забралов добавил, что это позволяет выявить тех, кто вводит упаковку в оборот, но не платит за реализацию РОП, а также избежать двойных платежей. Таким образом, можно определить размер взноса, который поставщик или импортер обязан заплатить оператору системы РОП за сбор и утилизацию отходов в соответствии с составом.

Фото: Piter.tv

