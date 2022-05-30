В Госдуме хотят повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

По словам сенатора, предлагаемая новая сумма обоснована расчетами ученых и экспертов.

В Госдуме хотят повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей с 2026 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на копию таблицы поправок в законопроект.

Авторами инициативы выступили депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. Поправка вносится к правительственному законопроекту об установлении МРОТ в размере 27 093 рубля с 1 января 2026 года. Его приняли в первом чтении в Госдуме на прошлой неделе.

По словам Гибатдинова, предлагаемая новая сумма обоснована расчетами ученых и экспертов. Он подчеркнул, что это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях. Сенатор добавил, что на сумму 27 тысяч рублей невозможно жить работающему человеку.

Фото: pxhere.com