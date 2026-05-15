Историк Журавский – о будущем, искусственном интеллекте и героях нашего времени

Также он рассказал о своей новой книге "Альтернатива. Футурологический роман".

Историк, религиовед и государственный деятель Александр Владимирович рассказал в интервью "Петербургскому дневнику" о своей новой книге "Альтернатива. Футурологический роман", замысел которого родился в 2022 году, когда, читая лекции для экспертов и политологов, он осознал, что художественные средства позволяют точнее и объёмнее передать образ будущего.

Журавский отметил, что адресует книгу всем, кто интересуется будущим, стремясь показать добрую и светлую перспективу, несмотря на наличие в сюжете проблем и опасных сценариев. Он также объяснил феномен популярности антиутопий Оруэлла и Хаксли, подчеркнув, что такие произведения дают прогноз, с которым хочется не соглашаться, что может стать стимулом к действию.

В ходе беседы Журавский рассказал о символике имён в романе, среди которых есть реальные прототипы, и отметил, что книга написана для широкой аудитории, включая молодёжь. Он также затронул тему психологии главного героя — ветерана специальной военной операции, и подчеркнул, что цельная личность в литературе может быть не идеальной, но должна жить по нравственным императивам.

В завершение Журавский выразил свою позицию по поводу искусственного интеллекта, отметив важность создания суверенного ИИ с культурным и этическим кодом, в отличие от западной модели, которая лишена такой привязки.

