В Госдуме предложили ввести в магазинах рыбный четверг

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в магазинах рыбный четверг. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, в магазинах России должен быть день, когда рыба в магазинах будет продаваться со скидкой 50%. Депутат подчеркнул, что эта инициатива будет выгодной не только для населения, но и для поставщиков. Миронов уточнил, что бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса.
Также депутат заявил, что цены на рыбу растут так, что "некогда самый дешевый минтай становится деликатесом". Он призвал уже сейчас принять комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта рыбы.
Фото: pxhere.com
