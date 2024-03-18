В Госдуме предложили ввести в магазинах рыбный четверг

Депутат подчеркнул, что эта инициатива будет выгодной не только для населения.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в магазинах рыбный четверг. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, в магазинах России должен быть день, когда рыба в магазинах будет продаваться со скидкой 50%. Депутат подчеркнул, что эта инициатива будет выгодной не только для населения, но и для поставщиков. Миронов уточнил, что бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса.

Также депутат заявил, что цены на рыбу растут так, что "некогда самый дешевый минтай становится деликатесом". Он призвал уже сейчас принять комплекс мер: от логистики до регулирования экспорта рыбы.

Фото: pxhere.com