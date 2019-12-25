Его хотят сделать выходным в честь Дня Октябрьской революции.

В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они предложили объявить 7 ноября выходным днем в честь Дня Октябрьской революции. Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях гибридной войны. Они также выразили мнение, что законопроект получит широкую общественную поддержку.

Напомним, в России 7 ноября был выходным днем до 2005 года. Вместо него выходным сделали 4 ноября, когда в стране отмечают День народного единства.

Ранее в Минстрое назвали главную причину роста тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv