  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным
Сегодня, 11:17
96
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным

0 0

Его хотят сделать выходным в честь Дня Октябрьской революции.

В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным. Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они предложили объявить 7 ноября выходным днем в честь Дня Октябрьской революции. Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях гибридной войны. Они также выразили мнение, что законопроект получит широкую общественную поддержку.

Напомним, в России 7 ноября был выходным днем до 2005 года. Вместо него выходным сделали 4 ноября, когда в стране отмечают День народного единства.

Ранее в Минстрое назвали главную причину роста тарифов ЖКХ.

Фото: Piter.tv

Теги: выходной день, госдума россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии