В Минстрое назвали главную причину роста тарифов ЖКХ

В Минстрое России назвали главную причину роста тарифов ЖКХ в стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Такую индексацию тарифов называют планомерной и разумно обоснованной. В этих повышениях учитываются затраты на ремонт самой инфраструктуры.

Депутат Госдумы Роман Лябихов подчеркнул, что на тарифы также влияет рост цен на энергоносители и услуги подрядчиков. В некоторых регионах износ инфраструктуры ЖКХ составляет 40–80%.

Фото: pxhere.com