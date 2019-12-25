В Госдуме рассказали, кому грозит штраф за отсутствие прописки

Отмечается, что штраф может получить и хозяин квартиры.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, кому грозит штраф за отсутствие прописки. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам депутата, регистрация может быть либо постоянной, либо временной. Колунов отметил, что если человек живет в съемной квартире без регистрации больше трех месяцев, ему грозит штраф до 3-5 тысяч рублей. Кроме того, штраф может получить и хозяин квартиры.

При этом исключение делают только для тех, кто остановился у близких родственников. Депутат отметил .что для этого необходимо подтвердить факт родства. Для юридических лиц размер штрафа составит до 800 тысяч рублей.

