Беглов наградил многодетные семьи Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил орден и почетные знаки семьям города "За заслуги в воспитании детей". Церемония была приурочена к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. По поручению президента орден "Родительская слава" получила семья Рязанцевых, в которой воспитываются 10 детей.

Почётные звания за заслуги в воспитании также получили еще 14 семей. Знаком I степени наградили семью Богдановых, которая за 28 лет совместной жизни вырастила семерых детей. Остальным семьям выдали награды II и III степени.

Александр Беглов обратился к награжденным со словами поздравления. Он назвал семью основой и смыслом жизни, а многодетную семью особенно. Губернатор подчеркнул, что решение родителей иметь много детей является настоящим подвигом, а сами родители воспитывают хорошее будущее поколение.

Глава города также напомнил, что в настоящее время в семьях Петербурга проживают около 1 млн детей. Из них более 215 тыс. детей живут в многодетных семьях.

