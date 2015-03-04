В Петербурге задержан житель Красносельского района по подозрению в хранении и сбыте гашиша и марихуаны

В среду, 13 мая, сотрудники Управления по наркоконтролю ГУ МВД России совместно с полицией Василеостровского района задержали 37-летнего жителя Красносельского района. Мужчина хранил, фасовал и сбывал наркотические средства — гашиш и марихуану — контактным способом на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты: гашиш массой 214,2 г, прозрачный полимерный пакет с марихуаной (около 100 г — состав будет определён экспертизой), электронные весы, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности фигуранта и выявление возможных соучастников.

