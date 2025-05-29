Видео: на улице Профессора Попова вырубают дерево

Внимание петербуржцев привлекла вырубка дерева в Петроградском районе. Работы идут на улице Профессора Попова рядом с детским научно-клиническим центром инфекционных болезней ФМБА. Видео с места делится корреспондент Piter.tv.
На улице Профессора Попова раздаются звуки бензопилы: сотрудники удалили ветки и листья, а теперь приступают к спиливанию ствола дерева. Работы выполняет компания "Сервис зеленых насаждений". В компании на звонок журналиста не ответили.
Отметим, что вырубка или обрезка деревьев в Петербурге строго регламентирована. Для проведения работ требуется специальное разрешение – порубочный билет, который выдает комитет по благоустройству.
На территории Петроградского района журналисты нашей редакции также увидели несколько деревьев с критическим уровнем наклона. Одно из них нависает над дорогой рядом с жилыми комплексами и университетом "ЛЭТИ".
Другое – в общественном пространстве на набережной Карповки.
