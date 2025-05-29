В Петербурге упавшее дерево придавило несколько машин во дворе на Ленинском проспекте

Во дворе на Ленинском проспекте в Петербурге из-за сильного ветра упавшее дерево придавило несколько автомобилей. Очевидцы сообщили в соцсетях, что ствол перегородил проезд и остался лежать на крышах машин.

Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. К вечеру воскресенья спасатели выезжали по подобным вызовам уже шесть раз: четыре раза из-за рухнувших деревьев и дважды из-за шатких конструкций, которые не выдержали напора стихии.

По данным ведомства, порывы ветра в городе достигали 19 метров в секунду. Сильный ветер до 18 метров в секунду сохранится и завтра, на дорогах возможна гололедица.

