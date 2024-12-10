На Большеохтинском кладбище на могилу основателя "Алисы" упало дерево

Новый памятник установят бесплатно, заявили в администрации кладбища.

На Большеохтинском кладбище в Петербурге упавшее дерево повредило могилу основателя группы "Алиса" Святослава Задерия. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что на надгробии разломался крест, а также разбились плиты. На этом же участке похоронены вокалистка Айгуль Бакирова и четыре родственника музыканта. Дерево уже убрали, новый памятник установят бесплатно, заявили в администрации кладбища.

Ранее мы рассказывали о том, что на Серафимовском кладбище рецидивист покрасил мемориалы в золотой цвет. По словам задержанного, он является реставратором, но документов, разрешающих проведение работ, у него при себе не оказалось. Мужчину доставили в отдел полиции.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)