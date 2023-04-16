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На Серафимовском кладбище рецидивист покрасил мемориалы в золотой цвет
Сегодня, 19:27
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На Серафимовском кладбище рецидивист покрасил мемориалы в золотой цвет

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Мужчина представился реставратором, его увезли в отдел полиции.

Росгвардейцы задержали мужчину, который самовольно покрасил элементы одного из мемориалов на Серафимовском кладбище. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 27 мая сотрудникам вневедомственной охраны по Приморскому району поступила информация о том, что злоумышленник закрасил в золотой цвет мемориал, установленный на месте захоронения 32 моряков-подводников. На месте поймали 41-летнего рецидивиста из Петергофа, ранее судимого за грабеж и незаконное хранение наркотических средств. 

По словам задержанного, он является реставратором, но документов, разрешающих проведение работ, у него при себе не оказалось. Мужчину доставили в 35-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что вандал разрисовал дом на Разъезжей улице прямо под камерой "Безопасного города". 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: вандализм, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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