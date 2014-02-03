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Вандал разрисовал дом на Разъезжей прямо под камерой "Безопасного города"
Сегодня, 10:43
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Вандал разрисовал дом на Разъезжей прямо под камерой "Безопасного города"

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Все данные направили в полицию для поиска злоумышленника.

Инспекторы ГАТИ Петербурга обнаружили постороннее графическое изображение на фасаде дома по Разъезжей улице. Был зафиксирован и вандал, который нанес надпись прямо под взором камеры "Безопасного города", рассказали в инспекции. 

Все данные направили в полицию для поиска злоумышленника. Сотрудники от имени собственников написали коллективное заявление правоохранителям по материалам ГАТИ. 

Ранее на Piter.TV: с крыши дома на Невском проспекте неизвестные сбрасывали трубы и пожарные лестницы. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: граффити, разъезжая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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