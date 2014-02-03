Вандал разрисовал дом на Разъезжей прямо под камерой "Безопасного города"

Все данные направили в полицию для поиска злоумышленника.

Инспекторы ГАТИ Петербурга обнаружили постороннее графическое изображение на фасаде дома по Разъезжей улице. Был зафиксирован и вандал, который нанес надпись прямо под взором камеры "Безопасного города", рассказали в инспекции.

Все данные направили в полицию для поиска злоумышленника. Сотрудники от имени собственников написали коллективное заявление правоохранителям по материалам ГАТИ.

Ранее на Piter.TV: с крыши дома на Невском проспекте неизвестные сбрасывали трубы и пожарные лестницы.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга