Смольный объяснил резкое повышение стоимости парковки в центре Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга объяснил причины повышения стоимости платной парковки почти в четыре раза. Как сообщает "КП-Петербург", с 15 октября час стоянки в центральных районах города стоит 360 руб. Решение вызвало широкий общественный резонанс и обсуждалось на заседании комиссии ЗакСа по транспорту.

По словам директора "Городского центра управления парковками" Михаила Курдяева, повышение тарифов связано с высокой загруженностью улично-дорожной сети. Чиновник отметил, что за неделю число оплат парковки сократилось на 15–20 %, что свидетельствует о снижении количества автомобилей в центре.

В Смольном ожидают, что за счет новых тарифов доходы от платной парковки в 2026 году вырастут до 11,6 млрд руб. Для сравнения — в 2024 году этот показатель составил 4,4 млрд руб. Депутаты Законодательного собрания указали, что повышение цен может ударить по горожанам, вынужденным ежедневно приезжать в центр на работу. В частности, парламентарии отметили отсутствие перехватывающих парковок и льгот для отдельных категорий граждан — педагогов, врачей и родителей с детьми.

Фото: Piter.TV