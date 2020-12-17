В России могут запретить продажу неучтенного в системе отходов импорта

Производители оказались против этой новации.

Минприроды с 1 января 2024 года предлагает ограничивать продажу иностранных товаров в России, если данные о них не попали в государственную систему учета отходов. Как пишут "Известия", система учета отходов – еще одна новация в рамках мусорной реформы.

По информации издания, передавать данные в систему учета отходов должны будут таможенные органы, а также сами компании. Информационный ресурс будет аккумулировать широкий массив данных о рынке. Для этого появится и реестр производителей товаров в системе. Их импортеры тоже будут в этом списке, как и компании-утилизаторы отходов. При этом создадут отдельный реестр товаров и упаковки. С помощью системы будет возможность начислять компаниям экосборы.

Представитель Ассоциации "СКО Электроника — Утилизация" Антон Гуськов сказал "Известиям", что производители товаров выступили против этой инициативы Минприроды.

Компании не могут реализовать в России товары, сведения о которых не поступили в государственную систему учета отходов. Речь об ограничении предпринимательской деятельности, потому что такое условие — это прямой барьер для доступа на рынок, - сказал эксперт.

По его словам, бизнес не знает, зачем в системе отходов надо фиксировать еще не ставшие мусором товары.

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