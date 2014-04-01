В 2023 году РЭО возместит затраты утилизаторов на переработку

Компенсация будет оказываться за утилизированный объем по ставке экосбора по отдельным группам товаров.

В следующем году российский экологический оператор возместит затраты утилизаторов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает телеканал "360".

С 2023 года деньги будут предоставляться из экологического сбора. Чтобы получить компенсацию, утилизатор должен будет предоставить в ППК РЭО пакет документов. Они должны подтверждать фактическую переработку отходов. Отметим, что перечень документов и порядок оценки достоверности сведений будут утверждены РЭО.

Как рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, сегодня утилизаторы получают за оказанные услуги часть суммы от установленной и не способны компенсировать затраты на производственные процессы. Это приводит не к фактической утилизации, а к „покупке" акта об утилизации/

Обратиться в РЭО можно будет с 2023 года и сообщить об объеме утилизированных за 2022 год отходов утилизаторами. Подчеркивается, что заявки от утилизаторов, не включенных в реестр ППК РЭО рассматриваться не будут. Компенсация будет оказываться за утилизированный объем по ставке экосбора по отдельным группам товаров.

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Фото: Piter.tv