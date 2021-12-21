Во всех водоемах Петербурга и области нашли повышенное содержание металлов

Содержание меди превышало предельно допустимый уровень в 100% проб, цинка — в 94%, железа общего — в 85%.

В Петербурге и области 38 водных объектов исследовали на предмет загрязняющих веществ. Так, на проверку взяли 79 проб воды. Анализом занимались специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Выяснилось, что во всех водоемах повышенное содержание металлов. Согласно анализу проб, превышение значений в таких показателях, как медь, железо общее, цинк, марганец, алюминий и кадмий. В частности, содержание меди превышало предельно допустимый уровень в 100% проб, цинка — в 94%, железа общего — в 85%.

Ранее мы сообщали, что комитет по природопользованию игнорирует проблемы раздельного сбора отходов в Петербурге. Большинство горожан не сортируют мусор, а это значит, что потенциально опасные бытовые отходы – старые батарейки, термометры, люминесцентные лампы и другие – попадают в общий мусорный контейнер.

Фото: Piter.tv