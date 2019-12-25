Водоемы в петербургских парках очищают от опавшей листвы

Скопление листьев на дне ускоряет образование ила.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, почему обязательно чистить от опавшей листвы водоемы, расположенные на территории парков. К примеру, такая процедура сейчас проводится в Екатерингофе.

Листья разлагаются, опускаясь на дно. В процессе выделяются газы – сероводород и метан – и биогенные элементы, портящие воду. Гниение поглощает запасы растворенного в воде кислорода.

Зимой, когда пруды покроются льдом, этот дефицит может стать критическим для рыб и других подводных обитателей. Если упустить время сейчас, весной вода быстро помутнеет и зацветет. Пресс-служба комблага

Кроме того, скопление листьев на дне ускоряет образование ила. Для Екатерингофа это означает разрушение гидрологической системы парка.

За заботу специалистов благодарят и утки, поскольку вода остается прозрачной.

Ранее мы рассказывали о том, что на общегородской субботник вышли 200 тыс. петербуржцев.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга