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Водоемы в петербургских парках очищают от опавшей листвы
Сегодня, 12:57
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Водоемы в петербургских парках очищают от опавшей листвы

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Скопление листьев на дне ускоряет образование ила.

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали, почему обязательно чистить от опавшей листвы водоемы, расположенные на территории парков. К примеру, такая процедура сейчас проводится в Екатерингофе. 

Листья разлагаются, опускаясь на дно. В процессе выделяются газы – сероводород и метан – и биогенные элементы, портящие воду. Гниение поглощает запасы растворенного в воде кислорода. 

Зимой, когда пруды покроются льдом, этот дефицит может стать критическим для рыб и других подводных обитателей. Если упустить время сейчас, весной вода быстро помутнеет и зацветет. 

Пресс-служба комблага 

Кроме того, скопление листьев на дне ускоряет образование ила. Для Екатерингофа это означает разрушение гидрологической системы парка. 

За заботу специалистов благодарят и утки, поскольку вода остается прозрачной. 

Ранее мы рассказывали о том, что на общегородской субботник вышли 200 тыс. петербуржцев. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: водоемы, комитет по благоустройству
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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