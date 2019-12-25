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За неделю в Петербурге произошло 12 происшествий на воде
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За неделю в Петербурге произошло 12 происшествий на воде

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Была оказана помощь 18 пострадавшим, погибли два человека.

В комитете по вопросам законности Петербурга рассказали 20 июля, что за неделю зафиксировали 12 происшествий на водных объектах. Была оказана помощь 18 пострадавшим, погибли два человека. 

В пруду на Васильевском острове в пятницу, 17 июля, утонул 23-летний мигрант. Его тело подняли с глубины 5 метров. В тот же день в поселке Саперный скончалась трехлетняя девочка, которая ушла с детской площадки. 

Что касается спасений, 15 июля нетрезвый местный житель спрыгнул с моста в Матисов канал, он извлечен из воды живым. А 16 и 17 июля из Карповки и Невы спасли еще двоих человек. В субботу мужчина и женщина на сапах попали в зону сильного ветра в Финском заливе – их унесло на 5 километров от берега. Эвакуацию производили на катере. 

Каждое происшествие – это результат беспечности: купание в необорудованных местах, алкоголь, пренебрежение погодными условиями. Особенно тревожат случаи с детьми. Пожалуйста, не отпускайте детей одних к воде, даже на пару минут. Вода ошибок не прощает. 

Комитет по вопросам законности 

Ранее на Piter.TV: в водоеме Нового Девяткино утонул мужчина. 

Фото: пресс-служба администрации Петербурга 

Теги: водоемы, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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