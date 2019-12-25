Комитет по природопользованию игнорирует проблемы раздельного сбора отходов в Петербурге

Большинство горожан не сортируют мусор, а это значит, что потенциально опасные бытовые отходы – старые батарейки, термометры, люминесцентные лампы и другие – попадают в общий мусорный контейнер.

Комитет по природопользованию отчитался о 1300 кг опасных отходов, собранных за неделю экологическими службами города. Ведомство сообщило, что с 14 по 20 февраля граждане отправили 422 обращения по поводу опасных отходов. Аварийная служба "Экостроя" 31 раз выезжала для обследования территорий в связи с угрозой ртутных загрязнений, дважды – для их ликвидации и еще два раза с иными целями.

Собрано и вывезено на утилизацию 44,1 кг ртутьсодержащих отходов, 15 кг химических отходов и 96 люминесцентных ламп. Проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, всего вывезено 28 м3 отходов. На утилизацию отправлены 420 кг батареек, 57 кг лекарств, 266 кг бытовых приборов и оргтехники, 141 кг химических отходов, 413 кг автомобильных покрышек, а также 1041 люминесцентная лампа и 11 термометров. говорится в отчете

Между тем, Комитет по природопользованию признает, что полноценный раздельный сбор отходов, предусмотренный мусорной реформой, в Петербурге не налажен. Большинство горожан не сортируют мусор, а это значит, что потенциально опасные бытовые отходы – старые батарейки, термометры, люминесцентные лампы и другие – попадают в общий мусорный контейнер.

Иногда подрядчики Смольного везут отходы на нелегальные свалки в области или в близлежащих пригородах, которые чиновники комитета также предпочитают "не видеть", а крупный мусор, те же автомобильные покрышки, сбрасывают в водоемы в парках. Но комитет по природопользованию не работает по этим направлениям, предпочитая отчитываться, сколько опасного мусора сумел собрать благодаря самым сознательным петербуржцам, следующим правилам по утилизации опасных отходов.

Ранее горожане сообщали о складировании убранного с дорог снега на газонах. По словам петербуржцев, это происходит из года в год, что вредит зеленым насаждениям, так ка отравляет почву остатками соли и реагентов.

Фото: Piter.tv