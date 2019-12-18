В России в 2021 году снизилось число лесных пожаров

Сократилась и площадь пожаров.

Глава Минприроды Александр Козлов на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока заявил, что в России с начала этого года произошло почти 10,9 тыс. лесных пожаров на площади 4,5 млн га. Это на 4% меньше, если сравнивать с 2020 годом.

Большая часть пожаров приходится на Якутию, сказ министр. Однако в регионе уже удалось потушить почти в четыре раза больше пожаров, чем за весь 2020 год.

Министр подчеркнул, что в стране стало снижаться число труднодоступных пожаров. Однако пожары, по словам Козлова, стали смещаться за полярный круг, в труднодоступные регионы Арктики. И по этой причине стал создаваться лесопожарный центр "Север" на базе аэропорта Черемшанка.

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Видео: YouTube / Россия 24