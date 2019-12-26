МЧС: в ситуации с пожарами в Якутии наступил перелом

Причиной масштабной ЧС стал человеческий фактор, заявили в ведомстве.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что пожарные смогли переломить ситуацию с лесными пожарами на территории Якутии. Об этом он сообщил в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По его словам, причиной масштабной чрезвычайной ситуации стал человеческий фактор.

Сегодня на утреннем [оперативном] штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили. Александр Чуприян, первый замглавы МЧС РФ

Он отметил, что в настоящее время по фактам пожаров начаты уголовные производства, семнадцать из которых поступили в суд.

Согласно последним данным "Авиалесоохраны", на территории страны действуют 139 лесных пожаров. Их них 67 - на территории Якутии.

Ранее медведь вышел к людям в кузбасском городе.

Видео: Youtube / Соловьев Live

