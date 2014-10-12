Медведь вышел к людям в кузбасском городе

Он попытался залезть в мусорный бак.

Глава Анжеро-Судженского городского округа Кемеровской области Александр Рыбалко призвал местных жителей ограничить себя от посещения леса, расположенного около городского кладбища, потому что там был замечен медведь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Видео с хищником появилось в социальных сетях. На кадрах ролика показано, как медведь ходит по дороге и пытается залезть в бак с мусором.

В данный момент силами сотрудников МВД с использованием звуковых сигналов медведь вытесняется за пределы городского округа в лесной массив в зону естественного обитания. Александр Рыбалко, глава Анжеро-Судженского городского округа

По мнению специалистов, дикие звери зачастую выходят из своей среды обитания, если около леса устраиваются свалки или пасется домашний скот.

Ранее на Сахалине медведь напал на мужчину, который решил переночевать в своем личном автомобиле.

Видео: ВК/Инцидент Кузбасс