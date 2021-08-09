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Медведь напал на жителя Сахалина и помял его машину

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Местные лесничие ищут автора видео для выяснения обстоятельств инцидента.

На Сахалине медведь напал на мужчину, который решил переночевать в своем личном автомобиле. Об этом говорится в публикации профиля "Сахалин Рыбалка Охота" в социальной сети Instagram.

По словам автора ролика, хищник сначала повредил транспортное средство, после этого разбил стекло и попытался вытащить мужчину за ногу из салона.

Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой, он громадный.

из рассказа очевидца

После этого медведь скрылся в неизвестном направлении. Сам мужчина не пострадал. Жители Сахалина выразили опасение, что разъяренный зверь может напасть на близлежащие населенные пункты. 

Издание "Комсомольская правда" пишет, что в настоящее время местные лесничие ищут автора видео для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее на Сахалине кита выбросило на берег.

Видео: Youtube/Katerina Schcegolkowa

Теги: медведь напал на человека, сахалин, хишник
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:54

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