Медведь напал на жителя Сахалина и помял его машину

На Сахалине медведь напал на мужчину, который решил переночевать в своем личном автомобиле. Об этом говорится в публикации профиля "Сахалин Рыбалка Охота" в социальной сети Instagram.
По словам автора ролика, хищник сначала повредил транспортное средство, после этого разбил стекло и попытался вытащить мужчину за ногу из салона.
Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой, он громадный.
из рассказа очевидца
После этого медведь скрылся в неизвестном направлении. Сам мужчина не пострадал. Жители Сахалина выразили опасение, что разъяренный зверь может напасть на близлежащие населенные пункты.
Издание "Комсомольская правда" пишет, что в настоящее время местные лесничие ищут автора видео для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее на Сахалине кита выбросило на берег.
Видео: Youtube/Katerina Schcegolkowa
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