На Сахалине кита выбросило на берег

Его попытались столкнуть в воду с помощью крана, но повредили плавник.

На севере Сахалина на берег выбросило кита. Об этом информирует информационное агентство sakhalin.info.

Животное обнаружили местные жители на побережье возле села Москальво Охинского городского округа. По утверждению очевидцев, кит попал на сушу в ходе отлива. Отмечается, что об инциденте было оперативно сообщено в спасательные службы.

По информации Telegram-канала Baza, кита попытались столкнуть в воду с помощью крана, однако из-за этих манипуляций морскому животному повредили плавник. В настоящее время люди ждут прилива, который унесет кита обратно в воду.

Ранее кит застрял на мели в Темзе на юго-западе Лондона.

Видео: Youtube/Трепанг ДВ