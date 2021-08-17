Трутнев оценил возможность восстановления леса в Якутии после пожара

По его словам, главной задачей является спасение населенных пунктов от огня.

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил возможность восстановления якутского леса, который пострадал в результате пожаров. Его слова передает телевизионный канал "Россия 24".

Мы вместе с руководителем Рослесхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю: "Жить будут?". Они говорят: ну, лиственница однозначно вся выживет. Они оценивают, что до 60% (деревьев) на территории, пройденной огнем, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

По его словам, в настоящее время с пожарами борются около пяти тысяч человек. Трутнев подчеркнул, что на территории Западной Якутии с огнем фактически удалось справиться. Главной задачей на данный момент он назвал спасение от пожаров населенных пунктов.

Вице-премьер напомнил, что ранее он предлагал установить нормативы, которые касаются расположения деревьев на определенном расстоянии от места жительства людей вблизи леса.

Ранее мы сообщали, что пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более семи миллионов гектаров.

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