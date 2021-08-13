  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
62
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га

0 0

Площадь пожара, охватившего леса в Якутии, составляет 7 млн га. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Руководитель ведомства назвал данное число ужасным, но отметил ряд факторов, которые необходимо брать во внимание. 
 

Советников сообщил, что пожара охватили лишь 2-3% лесов Якутии, чья площадь составляет 260 млн га. Он также добавил, что в большей степени от пожара пострадали кустарники, в то время как лиственница - основная порода региона - остаётся жить.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии