Пройденная огнем площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн га

Площадь пожара, охватившего леса в Якутии, составляет 7 млн га. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Руководитель ведомства назвал данное число ужасным, но отметил ряд факторов, которые необходимо брать во внимание.



Советников сообщил, что пожара охватили лишь 2-3% лесов Якутии, чья площадь составляет 260 млн га. Он также добавил, что в большей степени от пожара пострадали кустарники, в то время как лиственница - основная порода региона - остаётся жить.

Видео: Telegram / LIFE SHOT