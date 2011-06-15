Власти Забайкалья оценивают в 3,7 млрд рублей ущерб от паводков

Ведутся аварийно-спасательные работы.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов на онлайн-совещании правительства РФ по чрезвычайным ситуациям заявил, что правительство региона оценивает ущерб, который нанесли паводки в 2021 году, в 3,7 млрд рублей.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы, главным ограничением для них является финансирование. <...> Общий объем по всем трем волнам составляет 3,7 млрд рублей. В первую очередь мы сосредоточили деньги на социальные выплаты, - сказал Осипов.

Губернатор отметил, что последствия штормового ветра усложняют ситуацию с финансированием. Так, в марте штормовой ветер снес крыши на 300 объектах. На восстановление было направлено 140 млн рублей.

Осипов подчеркнул, что на автомобильные дороги региону необходимо 1,3 млрд рублей, еще 500 млн рублей на соцобъекты. На дамбы и другие гидротехнические сооружения необходимо 390 млн рублей

Еще не закончено обследование жилых домов, вода не из всех еще ушла, но по тем, которые обследованы, около 844 млн рублей необходимо на капитальный или восстановительный ремонт и на замену жилья, - отметил глава Забайкалья.

По словам Осипова, паводки каждый год наносят ущерб инфраструктуре региона.

Видео: YouTube / Россия 24