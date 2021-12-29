Украина запросила помощь НАТО на случай крупных ЧС с гражданским населением

Представители альянса отмечают, что "Государственная служба чрезвычайных ситуаций" Украины опасается за свое население. Они готовятся к ситуациям "различного характера".

Североатлантический альянс получил запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население. Об этом сказано в заявлении НАТО.

Во вторник, 15 февраля, Евро-атлантический координационных центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил запрос Украины. Представители альянса отмечают, что "Государственная служба чрезвычайных ситуаций" Украины опасается за свое население. Они готовятся к ситуациям "различного характера".

Вместе с тем Киев попросил у НАТО средства для поиска взрывных устройств на разной глубине, в количестве более 260 единиц, а также 70 тысяч костюмов химзащиты, несколько десятков тысяч экипировки пожарных, гидрокостюмы и другую экипировку. В запросе Киев упомянул десятки тысяч медицинских средств (антибиотики, перчатки, бинты, костюмы биозащиты). Украинская сторона попросила НАТО предоставить 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек.

Ранее мы сообщили, что НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море.

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