НАТО попыталось вести разведку российских кораблей в Средиземном море

Экипажи российских ракетных крейсеров обнаружили излучение РЛС кораблей НАТО и начали сопровождать американские фрегат и эсминец.

Эсминец и фрегат НАТО попытались провести разведку российских кораблей во время учений в Средиземном море. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Американские военные попробовали применить радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей. Экипажи российских ракетных крейсеров обнаружили излучение РЛС кораблей НАТО и начали сопровождать американские фрегат и эсминец.

Напомним, что в учениях ВМФ в Средиземном море задействовано 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов. Вместе с ними в процессе задействованы фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Касатонов", крейсеры "Варяг" и "Маршал Устинов", а также большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц".

Ранее мы сообщили, что в Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град".

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet