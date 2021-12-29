В Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град"

В мероприятиях участвовали силы Южного военного округа.

В Крыму прошли учения с применением ракетных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Чиновник пояснил, что военнослужащие провели стрельбы по артиллерийским целям - мишеням условного противника на территории полигона Опук.

Расчеты провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км. Вадим Астафьев, начальник пресс-службы ЮВО

Российские артиллеристы ликвидировали одиночные и групповые цели, а также командные пункты. Операция велась при условиях максимально быстрой атаки и наименьшего расхода боеприпасов. Корректировку огня выполняли БПЛА "Орлан-10".

Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие покинут Белоруссию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

