Лукашенко рассказал, когда российские военнослужащие покинут Белоруссию

"Это мы будем принимать решение: это наша территория", - заявил президент республики.

Сроки возвращения российских военнослужащих с учений "Союзная решимость – 2022" будут определены в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в ходе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Встает резонный вопрос: вы когда их [военнослужащих РФ] выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас. Выведем тогда, когда решим с президентом России это сделать и когда закончатся здесь учения. Это мы будем принимать решение: это наша территория. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики напомнил о том, что Соединенные Штаты тысячами перебрасывают своих солдат в Польшу и Прибалтику.

Напомним, с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения "Союзная решимость – 2022". Первый этап мероприятий завершился 9 февраля. Он заключался в переброске и создании группировки войск на территории республики, а также в отработке действий по перехвату условного противника. Представители Москвы и Минска неоднократно заявляли, что данные маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Ранее Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в "ближайшее время".

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