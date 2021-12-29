Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Главы государств обсудят вопрос о выводе войск РФ с территории Белоруссии.

Встреча глав Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в "ближайшее время". Об этом сообщил президент республики входе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

Лукашенко отметил, что в настоящее время многие страны требуют от Москвы и Минска ответа на вопрос, когда российские войска покинут территорию Белоруссии. По словам главы государства, эта тема не должны никого волновать, кроме двух стран.

Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете [российские] войска [из Белоруссии]?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда ВС РФ. Это наше дело. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, 10 февраля на белорусских полигонах начались российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". Мероприятия проводятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования. Учения завершатся 20 февраля.

Ранее Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине.

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