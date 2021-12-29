Россия и Белоруссия начали учения "Союзная решимость-2022"

Мероприятия ведутся на пяти полигонах.

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость-2022". Об этом журналистам рассказали представители Министерства по обороне. Маневры проводятся на полигонах республики Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и других участках местности. Мероприятия ведутся в рамках второго этапа проверки готовности сил реагирования Союзного государства.

Учения проводятся с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие будут тренировать действия по усилению охраны государственной границы для пресечения случаев проникновения вооруженных групп боевиков, а также закроют каналы по поставке незаконного оружия и боеприпасов, заблокируют и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника. В ходе операции сил реагирования примут участие белорусские аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

